Durante un recente convegno, esperti hanno analizzato come le giovani donne della generazione Z vivano il proprio corpo e la sessualità in un’epoca dominata dall’iperconnessione. È stato anche approfondito il modo in cui questa generazione si approccia alla prevenzione medica e alla salute femminile, evidenziando le sfide e le opportunità legate a queste nuove dinamiche.

"Nascere e crescere in un’epoca di iperconnessione ha ridefinito il rapporto delle giovani donne con il proprio corpo, la propria sessualità e la prevenzione medica. Vogliamo puntare l’attenzione sulla profonda trasformazione che il panorama della salute femminile sta attraversando, guidata dalle esigenze e dalle peculiarità della generazione Z (i nati tra la fine degli anni ’90 e il 2012). Un processo di cambiamento che rimodula il concetto stesso di salute". Alla vigilia della festa della donna, Mauro Pelagalli, direttore del Dipartimento per la tutela della salute della donna e del bambino dell’Ast di Macerata, sintetizza in questo modo il convegno in programma domani, dalle 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salute femminile e generazione Z, il convegno di Pelagalli

