I genitori di una famiglia del bosco si sono incontrati con il presidente del Senato. La madre ha dichiarato di aver scelto l’Italia perché condivide i valori del paese. Al termine dell’incontro, Catherine Birmingham ha parlato con le lacrime agli occhi, affermando di voler essere ascoltata e di desiderare di tornare a essere una famiglia.

Roma, 25 marzo 2026 – "Siamo qui per essere ascoltati e per tornare a essere una famiglia ". Cathrine Birmingham lo dice tra le lacrime al termine dell' incontro con il presidente del Senato, Ignazio La Russa. La donna e il marito Nathan Trevallion, ovvero i genitori della cosiddetta 'famiglia nel bosco' di Palmoli, sono rimasti per quasi mezz'ora a Palazzo Giustiniani e, una volta usciti, hanno voluto ringraziare "chi ci ha supportato in questi giorni duri e difficili per per noi e i nostri bambini". "Abbiamo scelto l'Italia perché aveva gli stessi valori che con cui volevamo crescere i nostri bambini e cioè la famiglia, l'amore, lo stare... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I genitori della famiglia del bosco da La Russa. Mamma Catherine: “Abbiamo scelto l’Italia perché ha i nostri stessi valori”

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