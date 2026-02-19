La Ruota della Fortuna Samira Lui fa una strana domanda a Gerry In studio un volto Rai

Samira Lui ha fatto una domanda insolita a Gerry durante l’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, trasmessa giovedì 19 febbraio. La presenza di un volto noto della Rai tra i concorrenti ha attirato l’attenzione del pubblico, mentre il conduttore ha risposto con simpatia. La serata si è svolta tra risate e tensione, con i concorrenti che hanno cercato di indovinare le lettere e risolvere l’enigma. La puntata ha registrato un buon afflusso di spettatori, confermando il successo dello show.

L'access prime time di Canale 5 torna ad accendersi con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Nella serata di giovedì 19 febbraio Gerry Scotti guida ancora una volta il gioco tra tabelloni, musica e momenti di leggerezza accanto a Samira Lui, ormai presenza imprescindibile dello show. In studio, grandi colpi di scena. Si nota una presenza insolita per il contesto Mediaset: Un volto familiare della televisione Rai. E tra una manche e l'altra, la puntata regala uno dei tipici siparietti a cui la coppia Scotti-Lui ci ha abituati: una semplice domanda di Samira sorprende Gerry e accende l'ironia dello studio.