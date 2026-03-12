La Ruota della Fortuna Gerry e Samira accolgono un ospite speciale Emozione in studio

Alla puntata de La Ruota della Fortuna dell’11 marzo, Gerry e Samira accolgono un ospite speciale mentre il gioco si svolge tra tabelloni e round. Durante la trasmissione, viene introdotta una sorpresa che interrompe temporaneamente il normale svolgimento dello studio e modifica il ritmo della puntata. La scena si svolge davanti alle telecamere, con i presenti coinvolti nell’evento imprevisto.

Alla Ruota della Fortuna è il gioco a scandire la serata tra tabelloni e round: ma la puntata dell'11 marzo regala anche una sorpresa che cambia per un momento il ritmo dello studio. Tra concorrenti pronti a sfidarsi e il pubblico che segue ogni parola sul tabellone, Gerry Scotti e Samira accolgono infatti un ospite speciale: Riccardo Cocciante. La musica prende così il posto del gioco per qualche minuto, regalando allo studio un momento di grande emozione. E quando la partita riprende il suo corso fino al finale della Ruota delle Meraviglie, non manca il colpo di scena. "La Ruota della Fortuna", Cocciante emoziona lo studio. La puntata dell'11 marzo de La Ruota della Fortuna si apre, come di consueto, sulle note dei Fortuna Five e con i tre concorrenti pronti a giocarsi la partita sotto lo sguardo di Gerry Scotti.