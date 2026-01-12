Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Dopo le anticipazioni, la cantante ha confermato il suo ruolo, definendo il festival come un’esperienza ricca di emozioni, paure e sorrisi. La sua partecipazione rappresenta un momento importante nel panorama musicale italiano, consolidando il suo ruolo nel contesto dell’evento.

Roma, 12 gennaio 2026 – Dopo le indiscrezioni, l’ufficialità: Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20. "Sono felicissima, sono emozionata. Sanremo è tutti i miei sorrisi, le mie paure, le mie emozioni ed è Carlo, è lui che mi ha convinta ", ha detto la cantante al telegiornale. "L'ho convinta - le ha fatto eco Carlo Conti - andando sotto casa sue e cantando per trenta giorni di seguito La Solitudine, stonandola". L'artista, che proprio a Sanremo ha visto decollare la sua carriera internazionale, vincendo nel 1993 nella sezione Nuove Proposte proprio con La Solitudine, ha aggiunto: "Vado lì con la curiosità di ascoltare le canzoni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026. “Il festival è tutti i miei sorrisi, le mie paure, le mie emozioni”

