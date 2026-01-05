Max Allegri la rivelazione di Rafa Leao | Cosa ci ha detto nello spogliatoio

Dopo la vittoria del Milan a Cagliari, il focus si concentra sulle parole di Rafa Leao e sull'intervento di Max Allegri nello spogliatoio. Nel racconto emergono i momenti chiave del match e le strategie adottate dalla squadra nel secondo tempo, evidenziando l’importanza del dialogo e della preparazione mentale. Un approfondimento che offre uno sguardo sulla gestione e sulla motivazione di una squadra in una sfida difficile.

La vittoria del Milan a Cagliari, decisa dal gol d i Rafael Leao, è maturata soprattutto durante l’intervallo, quando Massimiliano Allegri ha parlato alla squadra dopo un primo tempo complicato. A raccontare cosa è successo nello spogliatoio è stato Koni De Winter, tra i protagonisti della gara, che ha spiegato come le parole dell’allenatore abbiano inciso sulla reazione rossonera. “Il mister ci ha svegliato un po’, la squadra ha reagito bene — le parole del francese — Nel secondo tempo abbiamo preso la partita in mano come dovevamo fare all’inizio”. Il Milan aveva infatti sofferto l’avvio intenso del Cagliari, spinto dal pubblico e capace di mettere in difficoltà i rossoneri, spesso costretti a difendersi bassi e a perdere fluidità nella manovra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

