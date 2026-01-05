Dopo la vittoria del Milan a Cagliari, il focus si concentra sulle parole di Rafa Leao e sull'intervento di Max Allegri nello spogliatoio. Nel racconto emergono i momenti chiave del match e le strategie adottate dalla squadra nel secondo tempo, evidenziando l’importanza del dialogo e della preparazione mentale. Un approfondimento che offre uno sguardo sulla gestione e sulla motivazione di una squadra in una sfida difficile.

La vittoria del Milan a Cagliari, decisa dal gol d i Rafael Leao, è maturata soprattutto durante l’intervallo, quando Massimiliano Allegri ha parlato alla squadra dopo un primo tempo complicato. A raccontare cosa è successo nello spogliatoio è stato Koni De Winter, tra i protagonisti della gara, che ha spiegato come le parole dell’allenatore abbiano inciso sulla reazione rossonera. “Il mister ci ha svegliato un po’, la squadra ha reagito bene — le parole del francese — Nel secondo tempo abbiamo preso la partita in mano come dovevamo fare all’inizio”. Il Milan aveva infatti sofferto l’avvio intenso del Cagliari, spinto dal pubblico e capace di mettere in difficoltà i rossoneri, spesso costretti a difendersi bassi e a perdere fluidità nella manovra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Max Allegri, la rivelazione di Rafa Leao: "Cosa ci ha detto nello spogliatoio"

Leggi anche: De Winter e Leao svelano cosa è successo nello spogliatoio del Milan a Cagliari: cosa ha detto Allegri

Leggi anche: Buongiorno frena: «Scudetto? Tante squadre attrezzate per competere, ecco cosa ci ha detto Conte nello spogliatoio»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Loredana Lecciso, malore in stazione centrale: cos'è successo | .it; Vicenza, donna trovata morta nella vasca da bagno: cosa l'ha uccisa | .it; Sorpasso in curva e scontro frontale: morti e feriti a Roma | .it; Crans-Montana, le foto drammatiche: la ragazza col casco sulle spalle innesca l'inferno con le bottiglie scintillanti a Capodanno | .it.

Allegri infuriato negli spogliatoi con Rafael Leao dopo Juventus-Milan: cosa è successo - E Massimiliano Allegri negli spogliatoi di quell'Allianz Stadium che conosce bene, dopo Juve- fanpage.it

Perché Max Allegri non guarda mai i rigori delle sue squadre: è colpa di Zlatan Ibrahimovic - L'allenatore rossonero infatti ha deciso di non guardare la realizzazione del portoghese, come fa sempre ... fanpage.it

Furia Allegri con Leao durante Juve-Milan: "Non mi fare incazz**!". Poi si sfoga con la panchina: "Nello spogliatoio..." - E non solo per il rigore sbagliato da Pulisic, per il quale Max ha ammeso "me lo sentivo", come rivelato dalle telecamere ... corrieredellosport.it

Il Milan si gode una rivelazione inattesa ma ormai diventata una certezza. Davide Bartesaghi, cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha conquistato spazio e fiducia fino a imporsi stabilmente nello scacchiere di Massimiliano Allegri. In estate il tecnico avev - facebook.com facebook

MAIGNAN: ORA O MAI PIÙ! @MatteMoretto lancia gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Mike. Riuscirà Allegri a convincere il numero 16 a firmare Scoprilo #Maignan #Rinnovo #MilanNews #Allegri #Moretto #SempreMilan #Calciomercato x.com