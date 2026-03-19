Il tecnico livornese ha affrontato diverse sfide nella gestione di un attaccante portoghese, passando da cambi di ruolo a approcci più morbidi. La sua strategia si è evoluta nel tempo, includendo variazioni tattiche e atteggiamenti diversi nei confronti del calciatore. Questa situazione rappresenta l’ultima di una serie di decisioni prese da allenatori diversi per gestire il comportamento e le prestazioni di Rafa.

Già solo il fatto che puntualmente - ogni anno da sette stagioni a questa parte - si ripresenti la questione, certifica l'esistenza del problema. E succede, in queste dimensioni e con questa costanza, soltanto con lui. A meno di tre mesi dal suo ventisettesimo compleanno, ci si ritrova ancora a discutere sulla vita in rossonero di Leao. Sul suo grado di maturità, come fosse un neo maggiorenne. Riflessioni che si portano dietro le solite domande: quando farà il salto di qualità? Quando garantirà continuità? Quando sarà davvero un punto di riferimento? Vale la pena continuare a insistere su di lui o le strade dovrebbero separarsi? È un elenco di quesiti che proseguono a restare senza risposta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri e la gestione di Leao: dalla migrazione tattica alle carezze, cosa fa Max con Rafa

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