mercato uno come eleuteri serve alla recanatese

Dopo la vittoria in trasferta a Termoli, la Recanatese si prepara alla sfida interna contro il L’Aquila. Con tre punti importanti conquistati in modo sofferto, la squadra di Josè Cianni si avvicina al prossimo impegno con maggior fiducia, consapevole delle difficoltà e dell’importanza di mantenere equilibrio in questa fase della stagione. Un momento di transizione, tra speranze e sfide da affrontare con determinazione e concentrazione.

A metà del guado tra la vittoria di Termoli ed il durissimo scoglio rappresentato dal match interno di domenica contro il L'Aquila, con il dt giallorosso Josè Cianni, facciamo una sorta di punto della situazione partendo dai 3 punti conquistati al "Cannarsa" che danno alla classifica una connotazione già meno allarmante: "Anche se il successo è arrivato proprio all'ultimo respiro credo che nulla avvenga per caso. C'è stato un periodo di ri-ambientamento con l'arrivo di Pagliari ed ora le sensazioni sono tutte positive. Vedo l'atteggiamento e la volontà giuste con quella compattezza necessaria per raggiungere l'obiettivo.

