La Recanatese si prepara alla sfida casalinga contro la Sammaurese, un’occasione importante per tornare alla vittoria. La squadra lavora con impegno per affrontare al meglio questa partita, fondamentale per il proseguimento del campionato. Un risultato positivo potrebbe rappresentare un passo decisivo per mantenere saldo il proprio percorso. La sfida di domenica si presenta come un'opportunità da non perdere per la squadra e i suoi tifosi.

Tornare alla vittoria è l’imperativo in casa Recanatese, che sta continuando a lavorare in vista della delicata sfida interna di domenica contro la Sammaurese. I giallorossi vogliano tornare al successo davanti ai propri tifosi, visto che l’ultima affermazione casalinga risale al 16 novembre contro il Chieti. La salvezza dovrà passare anche dal Tubaldi che dovrà rappresentare quel fortino dove spesso i leopardiani, nelle precedenti stagioni, hanno costruito i loro successi. Per ora sono solo 8 i punti raccolti in casa dai giallorossi. Troppo pochi per una formazione che deve salvarsi. Ecco perché occorre cambiare passo e quale occasione migliore se non domenica pomeriggio in uno scontro diretto a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Match. Recanatese, una partita da non fallire. Serve la vittoria contro la Sammaurese

