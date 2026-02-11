Kurt Cobain è stato ucciso | cosa sappiamo dello studio forense che nega che l'ex Nirvana si sia suicidato

Un nuovo studio forense mette in discussione la versione ufficiale sulla morte di Kurt Cobain. Pubblicato lo scorso 5 novembre, il rapporto suggerisce che il cantante dei Nirvana potrebbe non essersi suicidato, come si credeva finora. La ricerca analizza diversi aspetti delle prove raccolte all’epoca e ne mette in dubbio l’interpretazione, aprendo così una strada a nuove ipotesi sulla sua morte.

Uno studio pubblicato lo scorso 5 novembre 2025 dal titolo "A Multidisciplinary Analysis of the Kurt Cobain Death" porrebbe le basi forensi per delegittimare la catalogazione del suicidio del cantante dei Nirvana, attraverso alcune prove.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Kurt Cobain Death

A 32 anni dalla morte di Kurt Cobain, emergono nuovi dettagli che cambiano la versione ufficiale.

A 32 anni dalla morte di Kurt Cobain, la scena musicale si trova davanti a una vera e propria bomba.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La MORTE di KURT COBAIN: Cosa Torna e Cosa No...

Ultime notizie su Kurt Cobain Death

Argomenti discussi: Kurt Cobain, nuova indagine sulla morte: Fu omicidio; Kurt Cobain, la sua morte è stata un omicidio: una nuova indagine mette in discussione il suicidio del leader dei Nirvana; Courtney Love ha raccontato la vera storia di come ha conosciuto Kurt Cobain: Eravamo destinati a diventare i capri espiatori della società; All’asta la chitarra di Kurt Cobain. La cifra? Potrebbe arrivare a 5 milioni di dollari.

Kurt Cobain non si è suicidato, ma è stato ucciso da qualcuno. Ecco come: la rivelazione choc pubblicata sull’International Journal of Forensic ScienceNuove prove dall'International Journal of Forensic Science contestano il suicidio di Cobain: sangue, posizione del corpo e autopsia rivelano anomalie ... ilfattoquotidiano.it

Kurt Cobain non si è suicidato, ma è stato ucciso da qualcuno. Ecco come: la rivelazione pubblicata sull’International Journal of Forensic ScienceA 32 anni dalla scomparsa di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana e icona della musica mondiale, emergono nuovi sviluppi che mettono in discussione la versione ... thesocialpost.it

KURT COBAIN, NUOVA INDAGINE SULLA MORTE: "FU OMICIDIO" Il frontman dei Nirvana non si sarebbe suicidato. Dalla posizione del corpo a quella dell'arma: tutti gli indizi. E il caso potrebbe essere clamorosamente riaperto. Leggi tutto https://www.rock - facebook.com facebook

Kurt Cobain, all’asta la chitarra di “Smells Like Teen Spirit”: ecco quanto vale x.com