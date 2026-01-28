Forza Italia propone un fondo comunale per la videosorveglianza a sostegno degli esercizi pubblici

Questa mattina, Forza Italia ha presentato una proposta per istituire un fondo comunale dedicato alla videosorveglianza. L’obiettivo è aiutare i negozi e i locali del centro storico colpiti dalle recenti ondate di criminalità, come le spaccate e altri atti vandalici. La proposta arriva dopo le numerose segnalazioni di danni agli esercizi pubblici, che chiedono più sicurezza e controlli. Ora si attende una risposta dalla giunta comunale.

«Siamo pienamente consapevoli – dichiara Matteo Agoletti, coordinatore provinciale di Forza Italia – che il fenomeno della microcriminalità vada contrastato innanzitutto attraverso il lavoro fondamentale delle forze dell’ordine e con un rafforzamento dei presìdi di pubblica sicurezza, coinvolgendo tutte le autorità competenti. Tuttavia riteniamo che anche le amministrazioni comunali possano e debbano fare la loro parte, sostenendo concretamente i privati e gli esercenti che ogni giorno si trovano in prima linea». «Chiediamo all’Amministrazione comunale di Parma – prosegue Agoletti – di istituire un fondo da assegnare tramite bando ai pubblici esercizi, come contributo per l’installazione di impianti di videosorveglianza.🔗 Leggi su Parmatoday.it

