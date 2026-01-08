Giovani periferie una rete a sostegno degli orfani di femminicidio | il progetto RESPIRO

Il progetto RE.S.P.I.R.O. nasce per offrire sostegno ai giovani delle periferie che si trovano ad affrontare la perdita di genitori a causa di femminicidi. Ogni anno, molte famiglie vengono colpite da questa tragedia, lasciando orfani che necessitano di un aiuto concreto e di una rete di supporto dedicata. L’iniziativa si propone di creare un sostegno duraturo, promuovendo un ascolto attento e interventi mirati per questi ragazzi e ragazze.

Ogni anno sempre più donne sono vittime di femminicidio. Un crimine che porta con sé altre vittime, quasi invisibili: sono i tanti ragazzi e ragazze che restano orfani in seguito a questo tipo di delitti. Una situazione tragica che purtroppo moltissimi giovani italiani sono costretti a vivere, ma non da soli. Il progetto RE.S.P.I.R.O. (REte di Sostegno per Percorsi di Inclusione e Resilienza con gli Orfani Speciali) è nato proprio per prendere in carico gli orfani, accompagnandoli in un percorso di sostegno a 360 gradi, impegnandosi al contempo nella promozione di un cambiamento culturale generale sul tema della violenza domestica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giovani periferie, una rete a sostegno degli orfani di femminicidio: il progetto RE.S.P.I.R.O. Leggi anche: Catania, Servizi sociali: il Comune potenzia il sostegno agli orfani di femminicidio Leggi anche: Si rafforza il sostegno agli orfani di femminicidio: il Comune avvia un protocollo d'intesa con gli enti del territorio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Progetto “Ri-Generazioni”: formazione e sostegno dei ragazzi fragili - Costruire percorsi di bellezza e riscatto con i giovani nelle periferie urbane”, avviato a settembre 2025 a Roma, ... msn.com

Nasce la rete dei 'Nonni Sociali' per sostegno a giovani fragili - Un progetto sociale per minori e giovani adulti con problemi di devianza, di emarginazione e di giustizia, costituendo la figura dei Nonni Sociali. ansa.it

Giovani e periferie. Con i bambini e Openpolis: “Ridurre i divari educativi e sociali che segnano la crescita degli adolescenti nelle città italiane” - Che differenza c’è, in termini di opportunità sociali, economiche ed educative, tra crescere nel centro di una città o nella sua ... agensir.it

Il rapporto “Giovani e periferie”, realizzato dall’Osservatorio #conibambini in collaborazione con openpolis nell’ambito della campagna “Non Sono Emergenza”, analizza il disagio socio-educativo nelle aree urbane italiane. Evidenzia come povertà, dispersion - facebook.com facebook

È online il nuovo report realizzato insieme a @Conibambini . Si chiama "Giovani e periferie", è uno sguardo d'insieme sulle dimensioni del disagio giovanile nelle periferie delle grandi città italiane. È liberamente accessibile e scaricabile qui: openpolis.it/eserc x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.