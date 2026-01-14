kate middleton torna in pubblico senza william e indossa nuovamente la tiara

Kate Middleton torna in pubblico senza William, distinguendosi con un look elegante e ricco di significato. La Principessa del Galles si prepara a partecipare a nuovi impegni ufficiali, mantenendo la sua presenza sobria e raffinata. Tra le uscite, sarà nuovamente vista con la tiara, simbolo di tradizione e stile. Un periodo di attività intense che conferma il suo ruolo di rilievo nella vita pubblica e reale.

Si preannuncia un periodo intenso per Kate Middleton tra impegni a Palazzo e uscite pubbliche. La Principessa del Galles è pronta a deliziarci con i suoi look raffinati e ricchi di significati simbolici e presto la rivedremo nuovamente con la tiara. Kate Middleton, primo evento pubblico senza William. Kate Middleton è apparsa a sorpresa l’8 gennaio accanto a William durante la visita al Charing Cross Hospital di Londra. La Principessa del Galles ha voluto ringraziare personalmente i medici, gli infermieri e i volontari che assistono i pazienti oncologici. Per questo importante appuntamento ha infranto la consuetudine di tornare al lavoro dopo il suo compleanno che ha festeggiato il 9 gennaio. 🔗 Leggi su Dilei.it

