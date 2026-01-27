Alice, ex bambina delle meraviglie di San Giuliano Terme, ora si distingue nel mondo dello sci, vincendo in Coppa Europa e avvicinandosi alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua passione per la montagna e la neve si sono trasformate in successi sportivi, testimonianza di dedizione e talento. Questa storia di crescita e impegno rappresenta un esempio di come i sogni possano diventare realtà attraverso costanza e passione.

Il sospiro di Alice è quello di una campionessa innamorata della neve. Quella bambina di San Giuliano Terme che sull’Appennino faceva "respironi" di felicità appena metteva gli sci ai piedi ora vince in Coppa Europa e sfiora le Olimpiadi di casa, quelle di Milano-Cortina. Alice Pazzaglia, 23 anni, ha appena firmato uno dei weekend più luminosi della sua carriera, dominando a Chamonix con una doppietta negli slalom di Coppa Europa. Due vittorie nette, la leadership della classifica generale e della standing di specialità. Numeri che certificano una crescita ormai matura e una stagione strabiliante per l’atleta dell’Esercito che, dopo tre piazzamenti nelle migliori trenta in Coppa del Mondo – ultimo quello di martedì scorso a Kronplatz, nel giorno del rientro di Federica Brignone, con il 24° posto, miglior risultato in carriera – si è presa la scena anche nel circuito continentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alice, la bimba delle meraviglie. Adesso è la regina di Coppa: "I suoi sospiri per la montagna"

Approfondimenti su San Giuliano Terme

Al Teatro dei Rinnovati di Siena, da oggi a domenica, va in scena il musical

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

ALICE nel paese delle meraviglie - La Recensione Psicopatica

Ultime notizie su San Giuliano Terme

Argomenti discussi: Alice, la bimba delle meraviglie. Adesso è la regina di Coppa: I suoi sospiri per la montagna; Alice in Wonderland al Teatro Ghione; Buy peluche stregatto Deals SAGOMA 2D STREGATTO Wedding Solution; Comunicazione Italiana.

Nome Alice, significato del nome, origini e giorno di Santa Alice - Origine e significatoScopri il significato e l'origine del nome Alice, significato del nome, origini e giorno di Santa Alice. Onomastico, frequenza e varianti italiane e straniere del nome Alice, significato del nome, ori ... nostrofiglio.it

Leggo. . L'autopsia sul corpo della piccola Lyla Samuels, una bimba di appena 12 settimane, ha rilevato quattro costole rotte, emorragie retiniche e un'edema cerebrale. Il medico legale che ha condotto l'esame, Alice Briones, ha stabilito che si è trattato di un - facebook.com facebook