La Reggina si riscatta batte l' Igea Virtus e ritorna in corsa

La Reggina ha vinto 2-0 in trasferta contro l'Igea Virtus nel recupero della 27ª giornata del campionato di Serie D. La squadra ha lasciato alle spalle la sconfitta subita domenica scorsa contro l’Acireale. La partita si è disputata in occasione di un turno recuperato, e la vittoria consente alla Reggina di avvicinarsi alle posizioni di classifica.

Nel recupero della 27^ giornata, la squadra amaranto si è imposta in trasferta per 2 a 0 grazie ai gol di Edera e Mungo, segnati nella ripresa La Reggina ha battuto (2-0) in trasferta l'Igea Virtus nel recupero della 27^ giornata del campionato di Serie D, mettendosi, così, alle spalle le scorie della sconfitta rimediata, domenica scorsa, contro l'Acireale. Partita equilibrata e tattica nelle fasi iniziali allo stadio “D'Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto. Al 19’ due occasioni per gli amaranto, sprecate da Edera e, soprattutto, da Di Grazia con un tacco lezioso sottomisura. Prima dell'intervallo, sugli sviluppi di un angolo, Mungo si impossessa del pallone in area, ma calcia alto da favorevole posizione, fallendo una ghiotta opportunità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - La Reggina si riscatta, batte l'Igea Virtus e ritorna in corsa Articoli correlati Igea Virtus-Reggina: pioggia blocca la sfida, -5 puntiLa partita di Serie D tra Igea Virtus e Reggina, prevista per la domenica 15 marzo 2026, non si è giocata a causa delle condizioni meteo proibitive. La Reggina sale al terzo posto, Igea Virtus penalizzata di cinque puntiIl provvedimento è stato preso a carico della prossima avversaria degli amaranto per la posizione irregolare del portiere Christian De Falco L’Igea... Ovunque sarai ovunque sarò | Coro ultras Reggina | Curva Sud Reggio Calabria Tutti gli aggiornamenti su Igea Virtus Temi più discussi: Reggina, c’è la data per il recupero contro l’Igea Virtus: mercoledì 25 marzo; Serie D, il week end delle quattro calabresi: il Sambiase ritrova la vittoria casalinga dopo oltre due mesi. Clamorosa caduta interna della Reggina · LaC News24; Igea Virtus-Reggina, quando si giocherà il recupero? Le possibili date; Serie D, decima giornata di fuoco: Reggina per la conferma, Vibonese e Sambiase cercano riscatto. La Reggina si riscatta, batte l'Igea Virtus e ritorna in corsaNel recupero della 27^ giornata, la squadra amaranto si è imposta in trasferta per 2 a 0 grazie ai gol di Edera e Mungo, segnati nella ripresa ... reggiotoday.it La Reggina non vuole arrendersi: vittoria pesante in casa dell’Igea VirtusBARCELLONA POZZO DI GOTTO La Reggina ritrova sorriso e ambizioni superando in trasferta la Nuova Igea Virtus nel recupero della 27esima giornata. Un successo pesante, arrivato dopo il passo falso inte ... corrieredellacalabria.it ReggioTV. . Calcio, Serie D: Nuova Igea Virtus - Reggina - facebook.com facebook MATCHDAY Nuova Igea Virtus “D’Alcontres-Barone” Ore 14.30 x.com