Igea Virtus-Reggina | pioggia blocca la sfida -5 punti

La partita di Serie D tra Igea Virtus e Reggina prevista per domenica 15 marzo 2026 non si è disputata a causa della pioggia intensa che ha reso impossibile il regolare svolgimento dell’incontro. Le condizioni meteo avverse hanno portato alla sospensione dell’appuntamento, e di conseguenza la gara non è stata giocata. La disputa avrebbe dovuto avere luogo nello stadio locale, ma il maltempo ha impedito l’effettiva svolgimento.

La partita di Serie D tra Igea Virtus e Reggina, prevista per la domenica 15 marzo 2026, non si è giocata a causa delle condizioni meteo proibitive. La pioggia incessante ha reso il campo impraticabile, portando l’arbitro a rinviare la sfida nonostante la forte pressione dei tifosi locali che avrebbero voluto scendere in campo. Il recupero della gara dovrà attendere una data utile nel calendario, probabilmente dopo Pasqua. L’atmosfera allo stadio era carica di tensione, alimentata dalla recente penalizzazione di -5 punti inflitta alla squadra amaranto e dal rifiuto della società dello Stretto di spostare l’inizio del match alle ore 15:00. Questa decisione ha trasformato la voglia di giocare dei padroni di casa in frustrazione, creando un clima complesso che potrebbe influenzare le dinamiche future del torneo calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Igea Virtus-Reggina: pioggia blocca la sfida, -5 punti Articoli correlati La Reggina sale al terzo posto, Igea Virtus penalizzata di cinque puntiIl provvedimento è stato preso a carico della prossima avversaria degli amaranto per la posizione irregolare del portiere Christian De Falco L’Igea... Igea Virtus: 5 punti di penalizzazione, Bonina sfida SavoiaIl clima calcistico nella provincia di Caltanissetta si surriscalda non per i risultati sul campo, dove la Nuova Igea Virtus domina nettamente il... Una raccolta di contenuti su Igea Virtus Reggina pioggia blocca la... Temi più discussi: L'Athletic Palermo allunga su una rivale promozione: Igea Virtus penalizzata, ora scivola a -6; La Reggina verso la trasferta con la Nuova Igea Virtus, mister Torrisi: Approccio psicologico fondamentale; Una palermitana in testa alla classifica: colpaccio Athletic, vince il recupero di Enna e vola al comando; Maltempo a Barcellona, Igea Virtus-Reggina a rischio rinvio. Tra Igea Virtus e Reggina vince il maltempo: non si gioca, gara rinviata. Ma in campo è tensione: battibecco tra le due squadreE alla fine non si gioca. Grande attesa, settimana calda, frecciatine, polemiche, stadio pieno, bella risposta dalla tifoseria ospite. Tutto bello, ma – appunto – alla fine non si gioca. Tra Igea Virt ... strettoweb.com Serie D, quando si recupera Igea Virtus-Reggina? Ipotesi e scenariIgea Virtus-Reggina non si è giocata. C’era grande attesa, soprattutto per i locali, carichissimi e arrabbiati per via del -5 inflitto in settimana e del mancato spostamento del match alle ore 15, rif ... strettoweb.com #SERIED Terreno di gioco impraticabile: Nuova Igea Virtus–Reggina 1914 ufficialmente rinviata a data da destinarsi #ReggioTv facebook MATCH RINVIATO Nuova Igea Virtus-Reggina non si disputerà oggi per impraticabilità di campo. x.com