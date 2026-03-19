Dl carburanti e taglio delle accise di 25 centesimi in vigore da giovedì 19 marzo sconto immediato dopo Cdm

Dal giovedì 19 marzo entra in vigore il taglio delle accise sui carburanti di 25 centesimi, con uno sconto immediato applicato subito dopo la riunione del Consiglio dei ministri. Il governo Meloni ha concluso rapidamente la fase di valutazione, approvando il decreto senza ulteriori ritardi. La misura si applica da quella data e riguarda il prezzo finale alla pompa.

Il decreto legge sui carburanti è entrato ufficialmente in vigore. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, il provvedimento è stato firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di misure temporanee del valore di oltre mezzo miliardo di euro, che resteranno valide per 20 giorni a partire da giovedì 19 marzo. Tra queste spicca il taglio delle accise su benzina e diesel, il conseguente sconto del prezzo al distributore e uno “speciale regime di controllo” contro le speculazioni. Iter immediato per contenere il prezzo di benzina e diesel Il decreto ha registrato un iter immediato, passando dal Cdm all’approvazione definitiva nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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