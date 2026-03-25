La protesta del sindaco | Pronta a incatenarmi per la delocalizzazione

Il sindaco ha annunciato la disponibilità a incatenarsi per richiedere la delocalizzazione di un impianto locale. In una dichiarazione pubblica, ha chiesto un controllo tecnico approfondito per verificare le condizioni e le attività svolte all’interno della struttura. La richiesta arriva dopo che sono emerse preoccupazioni sulla gestione e sulla natura delle operazioni condotte nell’impianto.

Pronta a incatenarsi per ottenere la delocalizzazione dell’impianto. La sindaca Monica Paganini chiede "un’operazione verità, un controllo tecnico dopo il quale qualcuno ci dica chiaramente cosa si lavora dentro l’impianto". Alle tre di notte, avuta notizia dell’ incendio, è arrivata sul posto e vi è rimasta fino a tarda mattinata. L’agitazione è tangibile e la sindaca sostiene che arriverà al punto di incatenarsi se le cose non cambieranno. La sua è una lotta che dura da anni per la delocalizzazione dell’impianto: aveva indicato un terreno circa tre anni fa, ma andò all’asta e l’azienda Specchia non riuscì ad aggiudicarselo. Ieri, il sindaco è stato ricevuto anche dal Prefetto della Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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