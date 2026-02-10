La Promessa anticipazioni 11 febbraio | Martina abbandona la tenuta Curro sabota Don Lorenzo

Domani nella soap “La Promessa”, le cose si complicano. Martina decide di lasciare la tenuta e sparisce nel nulla, mentre Curro mette in atto un piano per sabotare Don Lorenzo. La puntata si preannuncia piena di tensione e colpi di scena.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina prende una decisione estrema e fugge dalla tenuta, mentre Curro mette in atto un piano contro Don Lorenzo. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: nuovi arrivi e partenze improvvise sconvolgono Palazzo Luján. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

