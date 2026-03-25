Da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile 2026, gli spettatori de La Promessa assisteranno a numerosi colpi di scena. La settimana si prospetta particolarmente intensa, con sviluppi che coinvolgeranno i personaggi principali e cambieranno le dinamiche della storia. Le anticipazioni indicano che saranno rivelate informazioni che avranno un impatto significativo sull’evoluzione della trama.

Sarà una settimana davvero ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 28 marzo al 3 aprile, assisteremo a importanti rivelazioni da parte di alcuni dei protagonisti della telenovela spagnola: Adriano parlerà con il duca, Lorenzo sorprenderà Leocadia ed Emilia sarà turbata dopo aver parlato con Romulo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Le ultime puntate La Promessa di marzo e quelle di inizio aprile saranno segnate da importanti rivelazioni. Mentre Adriano svela al duca la sua vera identità, e gli dice che è un semplice contadino, marito di Catalina e padre dei suoi figli, Lorenzo ammette con Leocadia di aver versato nel bicchiere di Eugenia del laudano, anche se non è in grado di dire se la donna abbia effettivamente bevuto quell’acqua. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 28 marzo al 3 aprile 2026: arriva il momento delle grandi rivelazioni

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