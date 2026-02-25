La Promessa anticipazioni settimanali dal 28 febbraio al 6 marzo 2026 | Lorenzo e Leocadia alleati contro Eugenia

Nuovi colpi di scena promettono di tenere incollati davanti al teleschermo i fans de La Promessa nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo. Al centro dei riflettori troveremo una strana alleanza, quella tra il capitano Lorenzo De La Mata e la nuova dark Lady, Leocadia. Il loro obiettivo comune sarà quello di annientare le minacce (neppure troppo velate) di Eugenia. Anticipazioni La Promessa: Lorenzo e Leocadia alleati. Il ritorno di Eugenia viene vissuto da Lorenzo con enorme frustrazione. Il capitano De La Mata non riesce proprio ad accettare l’idea che la moglia sia stata dimessa dal sanatorio, mentre quest’ultima sembra determinata a riprendere il suo posto a La Promessa. Eugenia come prima cosa decide di affrontare Leocadia e le rivela di essere a conoscenza dell’identità del padre di Angela: una rivelazione che mette la dark lady in profonda agitazione. Per arginare il pericolo rappresentato dal ritorno di Eugenia a La Promessa, Leocadia e Lorenzo decidono di fare fronte comune. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

