Lo scorso 17 settembre, durante un dibattito alla Camera dei deputati sulla riforma costituzionale della giustizia proposta dal governo, un deputato del Partito Democratico ha pronunciato una frase che ha attirato l’attenzione. Nel corso della discussione, ha affermato che un eventuale referendum sarebbe destinato a fallire, utilizzando l’immagine di entrare in un bar per spiegare il suo punto di vista.

È il 17 settembre, alla Camera dei deputati si sta dibattendo la riforma costituzionale della giustizia voluta dal governo di Giorgia Meloni. La discussione parlamentare, come si dice in questi casi, è “fiume”, con le opposizioni che prendono la parola, contestando i provvedimenti messi a punto da Carlo Nordio. E infatti alle 3.40 del mattino si alza il dem Claudio Mancini, che nel giro di cinque minuti si lancia in una previsione che, ascoltata a distanza di mesi, col No che ha trionfato al referendum, lascia impressionati. “Siccome non avete i due terzi dei voti in Parlamento, saranno chiamati a rispondere i cittadini. E i cittadini voteranno contro di voi, e perderete il referendum. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La profezia del deputato dem lo scorso settembre: “Referendum? Perderete, perché se entrate in un bar…” – Video

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