Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi Lido di Camaiore-Lido di Camaiore | orari tv percorso favoriti Ganna vuole vincere la cronometro

Oggi si svolge la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. La gara si concentra su una cronometro individuale, con i ciclisti che si sfidano lungo un percorso che si snoda nella zona. Tra i favoriti figura un corridore noto per la sua abilità contro il tempo, determinato a conquistare la vittoria. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva.

Scatta la Corsa dei due Mari. Appuntamento fisso per la Tirreno-Adriatico in apertura: la prima tappa infatti sarà come di consueto la cronometro individuale in quel di Lido di Camaiore. Andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.00; in diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.05; in diretta live testuale su OA Sport. PERCORSO. Undici chilometri e mezzo, completamente pianeggianti e con pochi cambi di direzione: sarà, come spesso abbiamo visto nelle ultime annate, una cronometro da specialisti puri. L’unica differenza può farla il vento se dovesse cambiare con il passare delle ore, dunque sarà importante anche la scelta nella lista di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

