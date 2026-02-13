Richard Ashcroft headliner a ‘La Prima Estate’ | il britpop torna a Lido di Camaiore nel 2026

Richard Ashcroft sarà il protagonista principale del festival ‘La Prima Estate’ a Lido di Camaiore nel 2026. La sua presenza è stata confermata dopo che il cantautore britannico ha deciso di tornare a esibirsi in Italia, portando di nuovo il sound del britpop. La sua partecipazione è stata annunciata come il momento clou della prossima edizione, che promette di richiamare molti fan da tutta la regione. Ashcroft, famoso per i successi con i The Verve, ha scelto proprio questa occasione per tornare a calcare i palchi italiani, dando il via a una nuova avventura musicale nel nostro paese.

Richard Ashcroft, figura chiave del britpop e icona del rock britannico, si esibirà il 21 giugno 2026 al festival 'La Prima Estate' di Lido di Camaiore. L'artista, noto per la sua militanza nei The Verve e per una carriera solista di successo, condividerà il palco con The Libertines e The Wombats, in una serata che celebra il suono britannico. L'evento, previsto al Parco BussolaDomani, rappresenta un ritorno atteso per un artista che non si esibiva in Italia da tempo.