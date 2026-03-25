La preghiera in Sinagoga Il cardinale e il rabbino nel segno della speranza

Un cardinale ha visitato per la prima volta la Sinagoga situata nel vicolo delle Scotte, vicino al ghetto di Siena. La visita si è svolta in un momento in cui si sono svolti i riti di preghiera nella chiesa e nel luogo di culto ebraico. La presenza del rappresentante della Chiesa cattolica è stata accompagnata dall’incontro con il rabbino locale.

E’ entrato per la prima volta nella Sinagoga che si trova nel vicolo delle Scotte, alle porte del ghetto di Siena. Il cardinale Augusto Paolo Lojudice è stato accolto dal rabbino capo di Firenze Gadi Piperno e accompagnato dal diacono Renato Rossi. L’ambiente finemente decorato è stato descritto da Anna Di Castro, moglie di Piperno. "Era la prima volta che entravo in Sinagoga. E’ stato un bel momento, una visita molto semplice, familiare". Un punto di partenza questa visita? "Ma io direi un punto. Ci eravamo già incontrati almeno altre due volte in appuntamenti significativi. Una volta fu qualche anno fa a Montalcino in un incontro incentrato sul vino nella Bibbia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La preghiera in Sinagoga. Il cardinale e il rabbino nel segno della speranza Articoli correlati Il cardinale Zuppi e l'ambasciatore ucraino ad Assisi: preghiera nel segno della paceIn occasione della venerazione delle spoglie mortali di San Francesco, in corso in questi giorni ad Assisi e in programma fino al 22 marzo, il... Dai giovani di Tor Vergata alla Porta Santa: il Giubileo della Speranza si chiude nel segno dell’unità istituzionaleL'entusiasmo dei giovani a Tor Vergata, tra sacchi a pelo, canti e preghiere in lingue diverse, le confessioni sotto il sole cocente del Circo... Aggiornamenti e notizie su La preghiera in Sinagoga Il cardinale e... Temi più discussi: La preghiera in Sinagoga. Il cardinale e il rabbino nel segno della speranza; La visita di Lojudice alla Sinagoga di Siena. Ad accoglierlo il rabbino capo di Firenze Gadi Piperno; Lojudice in visita alla Sinagoga di Siena: un incontro di storia, fede e dialogo; Londra, incendiate ambulanze ebraiche. Scotland Yard indaga per antisemitismo. Regno Unito: attentato alla sinagoga. Vescovi inglesi, uniti in preghiera con la comunità ebraica. Pace e tolleranzaLa comunità cattolica locale si unisce in preghiera per la comunità ebraica dopo il tragico attacco alla sinagoga di Manchester. Condanniamo questi gesti e preghiamo per i feriti e per i servizi di ... agensir.it L'auto, la lama, la cintura-bomba. Due morti per la jihad in sinagogaÈ entrato in azione mezz'ora dopo l'inizio della preghiera in occasione dello Yom Kippur, il giorno più sacro nel calendario ebraico. L'uomo che ieri ha preso di mira la sinagoga di Heaton Park, a ... ilgiornale.it Lo schieramento era stato annunciato da giorni, ma ha preso posizione solo nelle ultime ore. Soldati sono stati messi all'esterno della Grande Sinagoga di Bruxelles e ad Anversa bit.ly/4dGGRzu ABBONATI al mio canale Instagram bit.ly/4rARRC4 #ebrei x.com “La pandemia prima ed il terremoto dopo avevano impedito che l’arcivescovo visitasse la sinagoga ed incontrasse la Comunità. Ecco che giovedì scorso 19 marzo 2026, con alcune persone, abbiamo varcato la soglia della Sinagoga nel vicolo delle Scotte, ch - facebook.com facebook