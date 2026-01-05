Dai giovani di Tor Vergata alla Porta Santa | il Giubileo della Speranza si chiude nel segno dell’unità istituzionale

Il Giubileo della Speranza si conclude con un senso di unità tra i giovani di Tor Vergata e la città di Roma. Tra momenti di fede, preghiere e celebrazioni, l’evento ha riunito diverse comunità e istituzioni, sottolineando il valore della speranza condivisa e della solidarietà. Un percorso che ha rafforzato il senso di appartenenza e di fiducia, segnando una tappa significativa nel cammino spirituale e istituzionale della Chiesa.

L'entusiasmo dei giovani a Tor Vergata, tra sacchi a pelo, canti e preghiere in lingue diverse, le confessioni sotto il sole cocente del Circo Massimo, la processione delle confraternite con le loro statue storiche ai Fori romani, la canonizzazione di Acutis e Frassati, "due giovani santi come.

