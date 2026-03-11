Domani sera a Predappio si svolgerà un incontro tra fede e digitale, durante il quale don Cosimo Schena discuterà con i giovani sui social network e il loro impatto. L'evento si concentra sull'interazione tra i valori religiosi e l'ambiente online, offrendo uno spazio di confronto diretto e aperto. La serata si rivolge a chi vuole capire meglio il rapporto tra fede e utilizzo dei social.

Un incontro tra fede e digitale si terrà domani sera a Predappio, dove don Cosimo Schena affronterà il tema dei social network con i giovani. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo alle ore 20:45 presso la Chiesa parrocchiale di Piazza Sant’Antonio, nell’ambito del progetto Creare Ponti. La serata vedrà protagonisti ragazzi dell’Azione Cattolica e degli Scout, ma le porte saranno aperte a tutti i cittadini del forlivese interessati al dibattito. Il sarà su come conciliare la ricerca della validazione online con i valori cristiani, in un dialogo che cerca risposte concrete. Il prete 3.0 e la sfida dei like. Don Cosimo Schena non è un semplice parroco di quartiere a Brindisi, ma figura complessa che unisce ruoli di psicologo e filosofo alla sua attività religiosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Don Cosimo Schena: fede e social, la sfida dei like

Articoli correlati

Giovani, fede e social media: serata di confronto con il "prete 3.0" don Cosimo SchenaProseguono gli incontri del progetto “Creare Ponti” promosso dalla Commissione cultura del vicariato del Rabbi e rivolto in particolare ai giovani.

La Rassegna del Chiostro d'inverno chiude con il libro di Don Cosimo SchenaLa Rassegna del Chiostro d'inverno - Rassegna di libri con esposizioni pittoriche tematiche è al suo ultimo appuntamento per il 2026.

Tutto quello che riguarda Don Cosimo Schena

Temi più discussi: CERIGNOLA SCHENA Cerignola: Don Cosimo Schena presenta il libro Da quando ti ho trovato; Don Cosimo Schena, il prete più amato d’Italia alla libreria L’albero dei fichi di Cerignola; Riscoprire la politica attraverso l’ascolto: i giovani dialogano con i sindaci Zattini e Barattoni; Predappio, i giovani incontrano i sindaci di Forlì e Ravenna.

Don Cosimo Schena, chi è il prete social amato dai giovani e dal webDa dietro allo schermo di uno smartphone è riuscito a raggiungere il cuore dei fedeli, e non solo. Lo ha fatto con parole semplici, ma potenti, capaci di toccare nel profondo, di restituire un senso ... dilei.it

Don Cosimo Schena, il prete più amato d’Italia alla libreria L’albero dei fichi di CerignolaQuotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... lanotiziaweb.it

Scarica gratis la Via Crucis di Maria. Non è una semplice meditazione, ma un cammino interiore dentro il dolore, il silenzio e la fede. Le altre sei Via Crucis le trovi nel mio libro Sotto la Croce, disponibile solo su Amazon. https://doncosimoschena.it/sette-vi - facebook.com facebook