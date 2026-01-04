fantasia a 4 mani uno spettacolo con burattini pupazzi e figure

Il teatro Comunale di Cavriglia ospita martedì 6 gennaio alle 17 lo spettacolo “Fantasia a 4 mani”. Un evento dedicato ai più piccoli, che combina burattini, pupazzi e figure, accompagnati da musica. Un’occasione per vivere un momento di intrattenimento e scoperta, in un ambiente semplice e accogliente, ideale per famiglie e appassionati di teatro di figura.

Martedì 6 gennaio alle 17 la magia si ripete e andrà in scena “Fantasia a 4 mani”, uno spettacolo con burattini, pupazzi, figure, oggetti e musica al teatro Comunale di Cavriglia. Progettata e realizzata da Enzo Cozzolino, un celebrato maestro del teatro di figura, è una storia fatta di piccole storie, ispirata al circo e al varietà, un classico del repertorio dell’arte dei burattini che mette in scena tutti gli ingredienti e tutti i suggerimenti teatrali per uno spettacolo appassionante, poetico e coinvolgente e che offre ai piccoli spettatori la possibilità di esplorare e scoprire il mondo del teatro di animazione, evocando scelte e situazioni drammaturgiche a loro gradite, una storia in cui il gioco del teatro si rivela completamente, creando situazioni e momenti di particolare suggestione per l’immaginario dei bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

