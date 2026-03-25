La passione di Chiara Mocchi per le lingue e la poesia | È preparatissima

Una docente conosciuta per la sua passione per le lingue e la poesia è stata aggredita da uno studente durante un evento scolastico. L’incidente si è verificato in un istituto di istruzione secondaria, dove la donna lavora come insegnante. L’aggressore, un ragazzo frequentante il liceo, l’ha colpita con un coltello e successivamente è stato fermato dalle forze dell’ordine. La docente è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

“E’ una prof bravissima, dedita solo all’insegnamento che ci tiene tanto, tanto i suoi alunni”, “una bravissima insegnante, una delle più preparate”: fuori dall’istituto comprensivo di Trescore Balneario, nella sede che ospita le medie, sono tutti sorpresi dell’aggressione che ha subito il 25 marzo 2026 Chiara Mocchi, docente di francese accoltellata da un suo studente di 13 anni. “I miei ambiti di lavoroattività sono due: la didattica delle lingue straniere, inglese e francese, e la Poesia ” ha scritto sul suo profilo Linkedin la docente che a Trescore aveva iniziato a lavorare nel 2001 dopo la laurea, il dottorato e il post dottorato all’Università di Bergamo con cui comunque ha continuato a collaborare fino al 2007. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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