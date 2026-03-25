Chiara Mocchi chi è la professoressa accoltellata a Brescia | la passione per le lingue e quei video per parlare con i giovani

Questa mattina una docente di 43 anni è stata ferita con un coltello da un alunno di 13 anni in una scuola a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La professoressa, specializzata in lingue straniere, è stata colpita durante le lezioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Chiara Mocchi è stata accoltellata nella sua scuola a Trescore Balneario, nel bergamasco, stamane da un alunno 13enne. Secondo quanto riporta Repubblica ha lavorato per diversi anni alla facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Bergamo come lettrice del dipartimento di francese e poi si è spostata alle medie. Ha 57 anni e ha all’attivo un canale YouTube, dove registrava alcune lezioni e sponsorizzava le iniziative della scuola. Ferita gravemente, non è in pericolo di vita ma la sua prognosi resta riservata. «Un’insegnante bravissima, gentile e preparata». «La professoressa Mocchi è davvero un’insegnante bravissima e molto a modo. 🔗 Leggi su Open.online

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