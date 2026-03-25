Chiara Mocchi chi è la professoressa accoltellata | la passione per le lingue e quei video per parlare con i giovani

Stamattina, nella scuola di Trescore Balneario in provincia di Bergamo, una docente è stata ferita da un alunno di 13 anni. La professoressa, nota per la passione per le lingue e per aver realizzato video rivolti ai giovani, è stata colpita con un'arma da taglio. L’episodio è avvenuto all’interno dell’istituto scolastico, senza altri dettagli sui motivi o sulle conseguenze.

Chiara Mocchi è stata accoltellata nella sua scuola a Trescore Balneario, nel bergamasco, stamane da un alunno 13enne. Secondo quanto riporta Repubblica ha lavorato per diversi anni alla facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Bergamo come lettrice del dipartimento di francese e poi si è spostata alle medie. Ha 57 anni e ha all’attivo un canale YouTube, dove registrava alcune lezioni e sponsorizzava le iniziative della scuola. Ferita gravemente, non è in pericolo di vita ma la sua prognosi resta riservata. «Un’insegnante bravissima, gentile e preparata». «La professoressa Mocchi è davvero un’insegnante bravissima e molto a modo. 🔗 Leggi su Open.online

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