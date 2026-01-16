Iscrizioni su Unica info e novità | la scuola si rinnova e guarda avanti con un investimento sul nostro futuro

Le iscrizioni a Unica sono aperte: la scuola si rinnova per offrire un percorso formativo aggiornato e orientato al futuro. Un investimento sulla propria crescita, sulla famiglia e sulla società, che si traduce in una preparazione solida e innovativa. Per informazioni e novità, visita il nostro sito e scopri come possiamo accompagnarti nel tuo percorso di sviluppo.

Un investimento sul futuro: il proprio, quella della propria famiglia, e della società intera, che proprio sulla preparazione dei suoi componenti può basare crescita e sviluppo. La continuità scolastica non è più scontata, o un fatto automatico. È frutto di grande riflessione, di ragionamenti familiari e personali, e specie al sud avviene in un contesto generale in cui si fa sempre più fatica. E più si cresce e si avvicinano i livelli di studio maggiormente impegnativi, più emergono difficoltà e fragilità. Per questo accompagnare le famiglie e soprattutto ragazze e ragazzi verso l'iscrizione, soprattutto quando si tratta di cambiare ciclo di istruzione, è un compito delicato e strategico.

