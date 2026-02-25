Palestra di arrampicata | gestione prolungata di 20 anni ma mancano 600mila euro

Accordo tra Comune e Comunità montana sulla durata. Serve un ulteriore sforzo per rendere la struttura operativa. Cattaneo: "Suggeriamo un nuovo tavolo con gli assessorati di Regione Lombardia" Continua a far discutere il futuro della palestra di arrampicata di via Carlo Mauri a Lecco. L'assessore allo Sviluppo del Lago e della Montagna del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo ha annunciato, attraverso una nota, l'accordo tra il Comune di Lecco e la Comunità Montana Lario Orientale per l'estensione dell'accordo che definisce il diritto di superficie sull'area della palestra di arrampicata. Si andrà avanti per vent'anni. Mancano, però, circa 600mila euro per renderla operativa. “Nei giorni scorsi - spiega Cattaneo - ho partecipato a un incontro con il sottosegretario regionale Federica Picchi, il presidente Antonio Rusconi e il vicepresidente Riccardo Fasoli, alla presenza anche del consigliere regionale Giacomo Zamperini. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche:

Sottrae 600mila euro ai correntisti, Procura invoca 9 anni di reclusione per l'ex direttrice

La palestra per l’arrampicata. Lo sport olimpico a San Fermo debutta con 132 linee verticali

Argomenti discussi: Finale Ligure, l’arrampicata diventa palestra di valori con vista su Milano-Cortina 2026; Finale Ligure | I giovani arrampicatori celebrano i Valori Olimpici.

Palestra di arrampicata: gestione prolungata di 20 anni, ma mancano 600mila euroAccordo tra Comune e Comunità montana sulla durata. Serve un ulteriore sforzo per rendere la struttura operativa. Cattaneo: Suggeriamo un nuovo tavolo con gli assessorati di Regione Lombardia ... leccotoday.it

Lecco, l’assessore Cattaneo sollecita la Regione: servono 600mila euro per completare la palestra d’arrampicataCattaneo chiede uno sforzo concreto e immediato, mentre i Ragni segnalano disagi e perdita di iscritti durante la lunga chiusura ... lecconotizie.com

Palestra di arrampicata, appello del Comune di Lecco alla Regione: servono 600 mila euro per rendere operativa la struttura. “Il tempo corre e siamo ancora alle promesse”, afferma l’assessore Cattaneo - facebook.com facebook