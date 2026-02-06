Arpino Certamen Ciceronianum Arpinas Tutto pronto per la nuova edizione della Summer School

A Arpino si prepara la nuova edizione della Summer School. L’evento si terrà dal 22 al 27 giugno 2026 alla Fondazione U. Si tratta di un’occasione importante per studenti e appassionati di latino e cultura classica. Le iscrizioni sono aperte e l’organizzazione sta lavorando per offrire un programma ricco di lezioni, workshop e incontri con esperti del settore. La cittadina si anima in vista di questa settimana dedicata ai giovani e alla lingua antica.

La Summer School si svolgerà dal 22 al 27 giugno 2026 presso la Fondazione "U. Mastroianni". Online il bando, la cui scadenza è fissata al 31 marzo 2026 Tutto pronto per la nuova edizione della Summer School, che si svolgerà dal 22 al 27 giugno 2026 presso la Fondazione "U. Mastroianni" di Arpino. Sul sito del Certamen Ciceronianum Arpinas è stato pubblicato il bando, la cui scadenza è fissata al 31 marzo 2026. - Le prassi scolastiche della scuola romana per l'insegnamento della lingua latina e degli strumenti linguistici e retorici. - Gli strumenti utilizzati nelle scuole tardoantiche, medievali e umanistiche: esercizi, manoscritti, miscellanee.

