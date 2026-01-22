dual use un asset strategico per le esportazioni italiane scrive tripodi

Il settore dei materiali a duplice uso rappresenta un elemento strategico per le esportazioni italiane. La sua rilevanza deriva dalla capacità di supportare diversi settori industriali, contribuendo alla competitività e alla crescita economica del Paese. In un contesto globale complesso, comprendere le dinamiche di questo comparto è fondamentale per valorizzare le opportunità e gestire efficacemente i rischi legati alle esportazioni.

L'ambito dei materiali a duplice uso è particolarmente importante per una grande economia manifatturiera ed esportatrice come quella del nostro Paese. L'Italia può vantare delle vere e proprie eccellenze in molti dei settori che rientrano in questa categoria e che tradizionalmente figurano ai primi posti nell'export italiano all'estero. Macchinari di alta precisione, centri di lavorazione e relativi software, beni ad elevato contenuto tecnologico, prodotti alla frontiera dell'innovazione in settori quali la sicurezza cibernetica, l'intelligenza artificiale, il subacqueo o i sistemi di navigazione inerziale.

Export e dual use militare-civile: una sfida legale e reputazionale per le imprese italianeL'aumento della domanda di tecnologie militari e di sicurezza ha portato molte imprese italiane a diversificare le proprie attività, affrontando sfide legali e reputazionali legate all'export e al dual use civile-militare.

