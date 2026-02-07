Gasperini fa piazza pulita via in tre | non cambia idea

Gasperini ha deciso di fare pulizia e ha comunicato che a fine stagione saluteranno in tre. La sconfitta contro l’Udinese ha fatto scivolare la Roma fuori dalle prime quattro posizioni in classifica, e il tecnico non ha intenzione di cambiare idea. La decisione è ormai presa, e i giocatori coinvolti sono pronti a lasciare il club.

Dimarco Inter, decisione presa sul rinnovo: i nerazzurri vedono la strada tracciata! Ecco il possibile scenario Mateta Milan, spunta il retroscena! Allegri non era convinto dell’attaccante: le ultimissime Osimhen Juventus, suggestione di mercato o realtà? Può ritrovare Spalletti dopo Napoli, lo scenario Bologna, i numeri parlano chiaro: la squadra è Orsolini dipendente. Quando l’esterno brilla arrivano i tre punti, il focus Juventus Lazio sotto stretta osservazione del ct Gattuso: sarà presente all’Allianz Stadium per visionare questi giocatori. Retroscena Pastore: «Juve incompleta ma sufficiente per la Champions, Yildiz rinnoverà. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gasperini fa piazza pulita, via in tre: non cambia idea Approfondimenti su Gasperini Roma Spalletti fa piazza pulita, in quattro via dalla Juventus OpenAI fa piazza pulita su ChatGPT: cosa succede ai tuoi flussi di lavoro dal 13 febbraio OpenAI ha annunciato che dal 13 febbraio 2026 chiuderà alcuni modelli legacy di ChatGPT. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Gasperini Roma Argomenti discussi: Calciomercato Genoa – De Rossi fa piazza pulita: in 4 preparano le valigie. Intervista volta a tranquillizzare la piazza Giallorossa dopo le forti dichiarazioni di Gasperini. Toccati punti caldi e delicati, nuovi arrivi e rinnovi punti fondamentali per la crescita della squadra #retesport #forzaroma #ranieri #mercato facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.