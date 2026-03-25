La lite con La Russa la minaccia dello scontro in aula poi Santanché si arrende E per il dopo spunta Zaia

All’interno del centrodestra e in particolare in Fratelli d’Italia si sono verificati momenti di tensione, con una lite tra un membro del partito e un altro dirigente. Dopo una minaccia di scontro in aula, Santanché ha deciso di lasciare il suo incarico come ministro del Turismo. Nei giorni successivi, si è ipotizzato un coinvolgimento di un governatore come possibile successore.

È stata una giornata da lunghi coltelli quella dentro il centrodestra e in particolare in Fratelli d’Italia dopo che ieri la premier Giorgia Meloni ha chiesto alla ormai ex ministro Daniela Santanchè di lasciare il dicastero del Turismo. Prima c’è stata la richiesta di Meloni, quindi il pressing di vari esponenti di FdI, poi il gioco delle mozioni di sfiducia: la maggioranza ha calendarizzato addirittura a lunedì prossimo la discussione della mozione di sfiducia da parte del centrosinistra. Quindi, l’ulteriore tensione: ambienti vicini a Fratelli d’Italia confermano a Open, nel pomeriggio, l’intenzione della maggioranza di sfiduciare la ministra in aula martedì prossimo a Montecitorio, con una mozione di centrodestra che sarebbe stata quindi argomentata da esponenti del suo stesso partito. 🔗 Leggi su Open.online

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