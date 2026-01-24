Giustizia da sinistra manca solo la minaccia dello sbarco di alieni E spunta la chat con la schedatura dei prof che votano sì

In un clima di tensione politica, si intensificano le accuse di cospirazioni e censura online. Tra proteste contro presunti blocchi di contenuti e la discussione sulla “schedatura” dei professori favorevoli al sì, si riflette sulla trasparenza e le dinamiche del dibattito pubblico. Mentre le accuse di “gomblotto” si susseguono, resta centrale il ruolo delle piattaforme digitali nel garantire un confronto equo e libero.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.