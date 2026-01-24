Giustizia da sinistra manca solo la minaccia dello sbarco di alieni E spunta la chat con la schedatura dei prof che votano sì
In un clima di tensione politica, si intensificano le accuse di cospirazioni e censura online. Tra proteste contro presunti blocchi di contenuti e la discussione sulla “schedatura” dei professori favorevoli al sì, si riflette sulla trasparenza e le dinamiche del dibattito pubblico. Mentre le accuse di “gomblotto” si susseguono, resta centrale il ruolo delle piattaforme digitali nel garantire un confronto equo e libero.
Gridano al “ gomblotto ” dei poteri forti, Facebook in testa, che avrebbero bloccato il video-spot sul “no” al referendum del professor Alessandro Barbero, ma quando c’è da difendere le idee di qualcuno che la pensa diversamente, basta una vocale a far cambiare tutto. Per il professor Augusto Barbera, e non Barbero, ex presidente della Corte Costituzionale, si va dritto al sodo su una sua disavventura giudiziaria, senza andare troppo per il sottile sul fatto che le accuse, che riguardavano favoritismi in concorsi universitari, erano finite in prescrizione, con una sottolineatura del giudice che lo scagionava dal gruppo di chi aveva aiutato nel concreto i “favoriti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Bus, la notte che manca a Prato . La proposta dei giovani di sinistra. Linee notturne e ticket under 35I giovani di sinistra a Prato propongono un servizio di linee notturne per migliorare la mobilità cittadina, con tariffe agevolate under 35.
Argomenti discussi: Stop al Mercosur: il voto rinviato alla Corte di giustizia UE; Referendum giustizia, Concia invoca il Sì per tutti i Craxi d’Italia e riaccende la polemica.
La meravigliosa sinistra per il sì al referendum sulla giustiziaElogio della sinistra che ricorda che responsabilizzare la magistratura non è di destra ... ilfoglio.it
Referendum giustizia, tanti Sì di sinistraAnche a sinistra c’è chi dice sì alla riforma Nordio. E se tanti esponenti dell’opposizione sostengono pubblicamente le ragioni del No per disciplina di partito[...], salvo poi disattenderla nel segre ... lospiffero.com
Alleanza Verdi Sinistra – Genzano Possibile, Lista Gramsci e Partito della Rifondazione Comunista invitano la cittadinanza a un pomeriggio di confronto e di dialogo sulla riforma della giustizia, sabato 24 gennaio dalle ore 16 alle 19 in Piazza IV Novembre #g - facebook.com facebook
Il sottosegretario Andrea Ostellari smonta le fake news della sinistra sulla riforma della giustizia. x.com
