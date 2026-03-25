Una lettera di dimissioni è stata inviata da Daniela Santanchè a Giorgia Meloni, in cui afferma di voler lasciare la sua posizione e di non voler essere considerata un capro espiatorio per la sconfitta al referendum. La lettera è stata pubblicata nella sua interezza e include un messaggio rivolto alla presidente del consiglio.

Pubblichiamo il testo della lettera con cui Daniela Santanchè ha lasciato il suo incarico al ministero del Turismo. Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La lettera di dimissioni di Daniela Santanchè: «Non voglio essere un capro espiatorio, la sconfitta al referendum non è stata determinata da me»

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