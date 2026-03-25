Daniela Santanchè si è dimessa dalla carica di ministra del Turismo. In una lettera indirizzata a Giorgia Meloni, ha affermato che non intende assumersi la responsabilità di eventuali errori e ha dichiarato di essere abituata a pagare i propri conti e quelli degli altri. La decisione di dimettersi è stata comunicata ufficialmente e fa seguito a recenti sviluppi politici.

Roma – Daniela Santanchè si è dimessa da ministra del Turismo. La lettera in cui annuncia la rinuncia all’incarico, indirizzata alla premier Giorgia Meloni, è arrivata poco dopo le 6 del pomeriggio di mercoledì 25 marzo, all'indomani della richiesta pubblica di dimissioni da parte della presidente del Consiglio. Ecco il testo della lettera. “Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La lettera di Daniela Santanchè a Giorgia Meloni: “Non farò il capro espiatorio. Nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e anche quelli degli altri”

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