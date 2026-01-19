ct san giorgio del sannio esordio da brividi per la olyinikova agli australian open

Ottima partenza di Oleksandra Olyinikova agli Australian Open, segnando un momento importante nella sua carriera. La tennista ucraina ha affrontato con determinazione l’esordio nel torneo, dimostrando solidità e concentrazione. Questo match rappresenta un passo significativo nel suo percorso professionale, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. Di seguito, un approfondimento sui dettagli dell’incontro e le prospettive future per la giocatrice.

Tempo di lettura: 2 minuti Appuntamento con la storia questa notte per l’ucraina Oleksandra Olyinikova (n. 92 Wta) che farà il suo esordio negli Australian Open, primo Slam della stagione, affrontando la campionessa in carica Madison Keys (n. 9 Wta) nella prestigiosa cornice della Rod Laver Arena a Melbourne. Un debutto da brividi per la tesserata del Ct San Giorgio del Sannio che è reduce da un 2025 da urlo con tre titoli conquistati (Wta 125) a Tolentino, Tucuman e Colina (LEGGI QUI). Grande soddisfazione per il club del presidente Pepe che ha nella Olyinikova la propria punta di diamante ed anche se l’orario non è di quelli più comodi (start fissato all’1:30 tra lunedì e martedì) tutti sono pronti alla levataccia per non perdersi il match della tennista ucraina che nel 2025 ha contribuito alla promozione in A2 del Ct San Giorgio del Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

