La Genova di Faber la Città Vecchia vista attraverso i pensieri e le parole di Fabrizio De André

Una mostra invita a esplorare la Città Vecchia di Genova attraverso le parole e le canzoni di Fabrizio De André. La visita si svolge tra i vicoli dei caruggi e il Porto Antico, accompagnata da citazioni e aneddoti legati alla sua musica e poesia. L’esposizione si concentra sulla relazione tra il cantautore e i luoghi che ha spesso descritto nelle sue opere.

Tra i vicoli stretti dei caruggi e il panorama del Porto Antico, tra aneddoti, citazioni e canzoni, “La Genova di Faber” propone una passeggiata a tema musicale nella Città Vecchia dedicato alla poetica di Fabrizio De André.Il percorso, a cura di viadelcampo29rosso, conduce i partecipanti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - La Genova di Faber, la Città Vecchia vista attraverso i pensieri e le parole di Fabrizio De André Articoli correlati «Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André»Arezzo, 1 febbraio 2026 – Stasera arriva ad Arezzo «Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André». Torna la Cantata Anarchica per Fabrizio De André: un canto collettivo ricordando FaberNuovo appuntamento a Genova con la Cantata Anarchica per Fabrizio De André, l'evento che coinvolge diverse città italiane rendendo omaggio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a La Genova di Faber la Città Vecchia... Temi più discussi: La Genova di Faber, passeggiata a tema musicale sulle orme di De André; Faber Symphoniker - i grandi successi di Fabrizio De André; Dori Ghezzi: Aiutò Fabrizio a capire cosa significa fare il cantautore; Gino Paoli e i 63 anni con un proiettile nel petto: Mi sono sparato perché avevo tutto ma non sentivo più niente. Tra le corde della mitica Esteve si sentono le vibrazioni di FaberGenova – «Le chitarre acquisiscono le vibrazioni e le energie di chi le suona: sono strumenti vivi. Tra questo legno e queste corde, c’è ancora lo spirito di De André». Il liutaio Paolo Sussone ha ... ilsecoloxix.it Fiorella Mannoia, il viaggio nell’eredità di Faber e Fossati: «Quelle canzoni sono ancora vive»Genova sarà il porto da cui parte il viaggio, il 27 giugno 2026 all’Arena del Mare. Da lì, la musica attraverserà piazze e scenari storici, dalla Toscana al Sud, includendo Marostica, Cernobbio, Asti, ... ilmattino.it La storia dell'asta della mitica Esteve di Faber, i cui proventi contribuirono alla costruzione del Centro Chirurgico EMERGENCY di Goderich in Sierra Leone dove tuttora esiste una corsia denominata Via del Campo - facebook.com facebook