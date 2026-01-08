Torna la Cantata Anarchica per Fabrizio De André | un canto collettivo ricordando Faber

La Cantata Anarchica torna a Genova per ricordare Fabrizio De André, figura chiave della musica italiana. L’evento coinvolge diverse città italiane, offrendo un momento di riflessione e memoria attraverso un canto collettivo dedicato a Faber. Un’occasione per condividere il patrimonio artistico e culturale del cantautore genovese, nel rispetto della sua eredità e dei valori che ha rappresentato nel panorama musicale italiano.

Nuovo appuntamento a Genova con la Cantata Anarchica per Fabrizio De André, l'evento che coinvolge diverse città italiane rendendo omaggio all'indimenticabile poeta-cantautore genovese.Il primo appuntamento del 2026 è domenica 11 gennaio, anniversario della scomparsa, alle ore 20:30 in piazza.

Cantata Anarchica a Genova 2026 per Fabrizio De André, si canta e si suona in piazza - Domenica 11 gennaio 2026 torna la Cantata Anarchica per Fabrizio De André, a 27 anni dalla sua morte (era l' 11 gennaio del 1999 ). mentelocale.it

| | : - TRICASE [ Lecce ] La Cantata Anarchica torna a Tricase! Un appuntamento che unisce voci, strumenti e storie, per cantare insieme le canzoni che ci accompagnano da sempre. E non sare - facebook.com facebook

