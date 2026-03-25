La foreste antiche sono infrastrutture climatiche di altissimo valore Uno studio

Una ricerca recente sottolinea che le foreste antiche rappresentano risorse fondamentali per il clima, agendo come veri e propri sistemi di regolazione ambientale. Da tempo, il dibattito pubblico ha considerato le aree boschive principalmente come fonti di risorse legnose, con un ciclo di taglio e rinnovamento che si pensa sia in equilibrio con la capacità di assorbimento di anidride carbonica.

Per anni una parte della discussione pubblica sul clima ha trattato la foresta come una macchina da produzione: si taglia, si ripianta, il legno entra nei prodotti, la nuova crescita riassorbe anidride carbonica, e il bilancio dovrebbe tornare. Un lavoro pubblicato il 19 marzo su Science, basato su una ricognizione nazionale delle foreste primarie svedesi e su misure di campo estese, mette ordine nei numeri e mostra che nelle foreste boreali di Svezia il quadro è molto diverso: le foreste primarie, o old-growth, immagazzinano circa il 72 per cento di carbonio in più rispetto alle foreste gestite che le sostituiscono, e il vantaggio sale all’83 per cento quando dal confronto si tolgono i prodotti del legno ottenuti dal raccolto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La foreste antiche sono infrastrutture climatiche di altissimo valore. Uno studio Articoli correlati Strade e infrastrutture devastate dalle onde, Messina paga un prezzo altissimo dopo il ciclone: ecco la prima stima dei danniIn un documento la Regione mette nero su bianco una prima stima di quanti fondi serviranno per ritornare alla normalità. Cardiomiopatia ipertrofica, uno studio del Papa Giovanni conferma il valore dell’approccio integrato tra farmaci e chirurgiaLa cardiomiopatia ipertrofica è la malattia cardiaca genetica più frequente, con una prevalenza stimata di circa una persona su 500. Altri aggiornamenti su foreste antiche Temi più discussi: Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise: Iniziative ed eventi: Escursione guidata nella Difesa ed Arteparco; Giornata Mondiale delle foreste, le più suggestive al mondo. FOTO; I polmoni del mondo e le regole dell'Europa per salvare le foreste; Fano, alla Memo si presenta il libro La foresta di Camaldoli di Andrea Pellegrini. Le foreste assorbono microplastiche dall’atmosferaUno studio su Nature Communications dimostra il ruolo della deposizione atmosferica nella contaminazione dei suoli forestali. tomshw.it I polmoni del mondo e le regole dell'Europa per salvare le foresteDieci milioni di ettari di bosco si volatilizzano ogni anno soprattutto a causa delle attività umane insostenibili. Ma dopo quattro anni di battaglie politiche è arrivata la normativa Ue ... corriere.it 21 MARZO – Giornata Internazionale delle Foreste La nostra Biblioteca Comunale celebra questa giornata dedicata alle foreste, preziose custodi di biodiversità, equilibrio e vita. Gli alberi raccontano storie antiche, insegnano il rispetto per la natura e c - facebook.com facebook Oggi è la Giornata mondiale delle foreste x.com