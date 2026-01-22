Strade e infrastrutture devastate dalle onde Messina paga un prezzo altissimo dopo il ciclone | ecco la prima stima dei danni

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Messina si trova ad affrontare ingenti danni alle strade e alle infrastrutture. La provincia si colloca tra le più colpite, seconda solo a Catania, con un impatto considerevole sul patrimonio pubblico e privato. Questa prima stima dei danni evidenzia la gravità dell’evento meteorologico e la necessità di interventi di ripristino e prevenzione efficaci.

In un documento la Regione mette nero su bianco una prima stima di quanti fondi serviranno per ritornare alla normalità. La provincia peloritana tra le più colpite. Dichiarato lo stato d'emergenza Messina paga un conto salatissimo dopo il passaggio del ciclone Harry. Quella peloritana è la seconda provincia ad aver subito più danni, subito dopo Catania. In totale serviranno più di 200 milioni per tornare alla normalità. Si evince da una prima stima elaborata dalla Regione che dichiarato lo stato di emergenza e nominato commissario Salvo Cocina, dirigente della protezione civile, per la gestione di tutte le procedure.🔗 Leggi su Messinatoday.it

