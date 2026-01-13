Corsa folle per evitare il controllo di polizia poi lo schianto al casello | 4 giovani arrestati a Vicenza

Quattro giovani del Padovano sono stati arrestati a Vicenza dopo un inseguimento in auto, durante il quale hanno cercato di evitare un controllo di polizia. L’episodio si è concluso con un incidente al casello di Vicenza Est, dove i veicoli coinvolti sono rimasti danneggiati. L’accaduto ha portato all’arresto dei giovani, ora sotto procedimento delle autorità competenti.

Quattro giovani residenti nel Padovano sono stati arrestati dopo un inseguimento a Vicenza. Alla vista della polizia sono fuggiti a forte velocità, schiantandosi al casello di Vicenza Est contro un furgone. Bloccati poco dopo, sono accusati di resistenza, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso.

