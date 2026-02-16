wladimiro falcone finisce nel mirino del bologna nuova idea per la porta

Protagonista di una buona stagione con la maglia del Lecce, Wladimiro Falcone potrebbe cambiare squadra al termine del campionato in corso con il Bologna sulle sue tracce. Falcone nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it La squadra rossoblu, che in questa stagione si è affidata a Skorupski e Ravaglia, potrebbe decidere di cambiare in porta per il prossimo campionato con l’estremo difensore della squadra salentina che piace alla dirigenza rossoblu. Estremo difensore classe 1995, Falcone appare pronto al salto di qualità provando a giocare per obiettivi più alti rispetto alla salvezza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Wladimiro Falcone si prepara a lasciare il Lecce.

Wladimiro Falcone, attualmente portiere del Lecce, ha suscitato interesse di alcune big di Serie A grazie alle sue prestazioni.

Falcone: Abbiamo reagito da gruppo. A Cagliari senza timoriSulla Gazzetta del Mezzogiorno ha parlato in esclusiva il portiere Wladimiro Falcone a pochi giorni dalla gara contro il Cagliari ... calciolecce.it

Falcone spinge il Lecce: «Abbiamo ritrovato l'entusiasmo. Ora testa a Cagliari»Da quattro stagioni il portere è un punto fermo dei giallorossi. Ha sempre avuto un rendimento molto alto e nel 2025/2026 sta vivendo una annata strepitosa ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Wladimiro #Falcone a Radio Venere: "Non mi aspettavo la #Fiorentina in lotta con noi; sulla quota salvezza..." #SpaceViola x.com

Queste le parole del portiere del #Lecce Wladimiro #Falcone, sulla partita di ieri sera Ha ribadito, inoltre, che la squadra favorita per lui è l'#Inter, siete d'accordo - facebook.com facebook