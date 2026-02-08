La leader di FdI attacca duramente chi ha protestato contro le Olimpiadi a Milano. In un post sui social, Meloni definisce i manifestanti “nemici dell’Italia” e pubblica i video degli scontri avvenuti in città. La tensione resta alta, con alcune immagini che mostrano momenti di caos e scontri tra polizia e gruppi di protesta.

Giorgia Meloni durissima contro i manifestanti che ieri hanno preso parte agli scontri di Milano contro le Olimpiadi. In un post sui social la premier ha pubblicato i video dei tafferugli. «Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata - ha scritto - Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano «contro le Olimpiadi», facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Giorgia Meloni: «Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia e degli italiani». E pubblica i video degli scontri a Milano

La premier Giorgia Meloni attacca duramente chi protesta contro le Olimpiadi, definendoli nemici dell'Italia.

Questa mattina a Milano si sono verificati degli scontri durante un corteo di antagonisti.

