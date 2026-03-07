Accoltella e picchia la compagna incinta | arrestato un 40enne a Mondragone

A Mondragone, un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna incinta. La donna è stata colpita con calci e pugni prima di essere ferita con un coltello durante una notte di violenza domestica. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo l’accaduto. La vicenda si è svolta nella provincia di Caserta.

Una notte di violenza domestica che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. A Mondragone, in provincia di Caserta, un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo aver aggredito brutalmente la compagna incinta, colpendola prima con calci e pugni e poi con un coltello. L'intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze ancora più gravi. L'allarme è scattato nella notte, quando una segnalazione al 112 ha fatto scattare l'intervento dei militari del Reparto Territoriale di Mondragone. La donna, insieme alla figlia minorenne, si era trasferita da poco in un'altra abitazione proprio nel tentativo di sottrarsi a precedenti episodi di maltrattamenti da parte del compagno.

Accoltella la compagna incinta e la prende a calci e pugni: 40enne arrestato a MondragoneLa donna si era trasferita in un'altra casa proprio per sfuggire ai maltrattamenti.

