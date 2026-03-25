Un nuovo progetto scolastico mira a modificare fin dalle scuole elementari le percezioni tradizionali sul concetto di maschio. L’obiettivo è smantellare gli stereotipi di genere che si consolidano nelle prime fasi dell’istruzione primaria. Il piano si propone di intervenire sui contenuti educativi per favorire un approccio diverso alla nozione di mascolinità, eliminando le idee preconcepite che si formano durante l’età scolare.

L’idea di “ maschio” va demolita e per farlo bisogna agire fin dalle scuole elementari. È l’obiettivo di un nuovo progetto fatto, come spiega il Corriere della sera, per “demolire tutti quei luoghi comuni che ben si radicano già durante la scuola primaria”. Il volume sul quale si basa questo progetto “ Storie spaziali per Maschi del Futuro - Scuola Edition ” è stato presentato lo scorso 30 gennaio alla Camera dei deputati su iniziativa di Stefania Ascari del Movimento 5 stelle. “Con Storie Spaziali per Maschi del Futuro – Scuola Edition portiamo nelle scuole il primo grande progetto italiano dedicato alla decostruzione degli stereotipi di genere nella scuola primaria”, ha dichiarato Francesca Panigutto di Fondazione Libellula. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La “decostruzione” del maschio fin dalle elementari: il nuovo piano per “educare” i bimbi

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